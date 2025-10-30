Conferință ASCOR Cluj: Klaus Kenneth despre întâlnirea sa cu Sfântul Sofronie Saharov

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca îi invită pe tineri și pe toți cei dornici de mărturii vii ale credinței la o conferință cu titlul „Cum am devenit creștin prin Sfântul Sofronie Saharov”, susținută de Klaus Kenneth, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Biserica Studenților din Campusul Studențesc „Hasdeu”.

Scriitorul elvețian, autor al volumului „Două milioane de kilometri în căutarea Adevărului”, este cunoscut pentru mărturia sa cutremurătoare despre căutarea sensului vieții și întâlnirea providențială cu Sfântul Sofronie Saharov, întemeietorul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

„Într-o bună zi am cunoscut un om sau, mai bine spus, un Sfânt care m-a impresionat adânc (…). Un astfel de om căutasem întreaga mea viață. Crezusem că oameni precum el sunt doar în filme și în cărți, nu și în realitate. (…) Numele său era Părintele Sofronie”, scria Klaus Kenneth în lucrarea sa.

După o călătorie spirituală de 12 ani, prin peste 20 de țări și multiple experiențe religioase – de la budism, hinduism și yoga până la spiritualitatea sud-americană –, autorul și-a găsit liniștea în credința ortodoxă, descoperind în Părintele Sofronie un chip al dragostei și al adevărului desăvârșit.

Duminică, 2 noiembrie 2025

Ora 19:00

Biserica Studenților din Campusul Universitar „B.P. Hasdeu” – Cluj-Napoca

