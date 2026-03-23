Conferință ASCOR la Cluj-Napoca: „Păcatul și iertarea în Ortodoxie”

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca (ASCOR) organizează joi, 26 martie, de la ora 20:00, o nouă întâlnire din ciclul serilor duhovnicești din Postul Mare.

Invitatul acestei seri va fi părintele Savatie Baștovoi, care va susține conferința intitulată „Păcatul și iertarea în Ortodoxie”.

Evenimentul va avea loc în Aula Facultății de Științe Economice din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea temelor duhovnicești specifice perioadei Postului Mare.

În cadrul conferinței, părintele Savatie Baștovoi va vorbi despre felul în care păcatul și iertarea sunt înțelese în tradiția ortodoxă, subliniind importanța acestei teme pentru viața duhovnicească a credincioșilor.

Întâlnirea face parte din tradiționalul program de conferințe duhovnicești organizate de ASCOR Cluj-Napoca în perioada Postului Mare, evenimente care adună în fiecare an numeroși studenți și credincioși din municipiu.

Conferința va putea fi urmărită și online, pe platformele de socializare ale organizatorilor.