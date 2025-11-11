CONFERINȚĂ „AUTENTICITATE ÎN ERA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE” LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, sala 001 – Centrul PRECIS (Bd. Iuliu Maniu 6D), va avea loc conferința „Autenticitate în era inteligenței artificiale”.

Evenimentul își propune să aducă împreună profesioniști din domeniul IT, cadre universitare, studenți și toate persoanele interesate de dialogul dintre știință, tehnologie și credință, într-un cadru deschis reflecției și cunoașterii. Conferința va fi susținută de conf. univ. dr. Adrian Lemeni, prof. dr. ing. Florin Pop și prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu, trei personalități recunoscute atât în domeniul teologic și filosofic, cât și în cel tehnic și academic, care vor explora impactul inteligenței artificiale asupra omului, societății și identității autentice.

Conf. univ. dr. Adrian Lemeni, absolvent al Universității Politehnice din Timișoara și al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, este autorul a numeroase lucrări dedicate relației dintre știință și credință. Prin activitatea sa de promovare a dialogului dintre teologie și știință, recunoscută prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, dl. Lemeni oferă o perspectivă echilibrată asupra păstrării libertății și autenticității omului în era digitală.

Prof. dr. ing. Florin Pop, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, este specialist în inteligență artificială, Big Data și Cloud Computing. Coordonator al unor importante proiecte de cercetare din cadrul Școlii Doctorale și al Laboratorului PRECIS, domnul profesor propune o viziune în care inovația tehnologică este însoțită de responsabilitate, etică și discernământ.

Prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu, cunoscut cercetător și cadru didactic al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București, este unul dintre pionierii din România ai domeniilor inteligenței artificiale, procesării limbajului natural și educației asistate de calculator. Absolvent al Politehnicii București, secția Știința și Ingineria Calculatoarelor, a urmat studii de specializare la Institutul de Cibernetică al Academiei Slovace din Bratislava și a fost bursier Fulbright postdoctoral la Universitatea Drexel, Philadelphia, SUA. Cu o activitate didactică și științifică bogată, domnul profesor îmbină rigoarea cercetării tehnologice cu o viziune umanistă și spirituală asupra educației și a cunoașterii, pledând pentru o tehnologie aflată în slujba omului și a dezvoltării sale interioare. Persoană de contact: Ioana Șofîlcă 0745 905 401

Programul serii va include, pe lângă conferința susținută de cei trei invitați, un scurt moment artistic de colinde tradiționale românești susținut de Organizația Tinerilor din București și o sesiune dedicată întrebărilor și dialogului cu publicul. Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat de Comunitatea de ingineri și IT-ști „Tehnica Vieții”, în colaborare cu Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Organizația Tinerilor din București (OTB) și Asociația Bucuria Credinței.

Pentru detalii suplimentare, vizitați: https://linktr.ee/tehnicavietii