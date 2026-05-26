Conferința biblică online ROOTS aduce în prim-plan chipurile feminine din Vechiul Testament

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai invită publicul, clerul și mediul academic la un eveniment teologic deosebit. În zilele de 28 și 29 mai 2026, începând cu ora 18:00, se va desfășura în mediul online conferința biblică națională ROOTS, având ca temă „Chipuri feminine vechi-testamentare – mărturii ale credinței”.

Manifestarea este coordonată de doi reputați profesori clujeni, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă și Pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, în calitate de organizatori. Evenimentul își propune să exploreze în profunzime virtuțile, rolul providențial și actualitatea marilor figuri feminine ale istoriei mântuirii, așa cum apar ele reflectate în paginile Scripturii și în tradiția liturgică a Bisericii.

Deschiderea oficială a conferinței va fi marcată de cuvântul de bun-venit adresat de Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul facultății clujene, urmat de o alocuțiune introductivă susținută de părintele profesor Ioan Chirilă.

Programul academic din acest an reunește profesori și cercetători de seamă de la mai multe facultăți de teologie ortodoxă din țară, care vor aborda tema centrală din diverse perspective exegetice și omiletice:

Pr. lect. asociat dr. Iosif Stancovici (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu / Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara) va vorbi despre „Asineta în casa Doamnei Înțelepciune: o lectură sapiențială a romanului Iosif și Asineta în lumina Proverbelor 9” ;

Pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) va propune tema „Virtutea feminină în învățătura Sfântului Andrei al Cretei – modele vechi-testamentare în Canonul cel Mare” ;

Pr. conf. univ. dr. Alexandru Moldovan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia) va analiza textul sacru prin prisma conferinței „Chipuri feminine neconvenționale în Vechiul Testament” ;

Pr. lect. univ. dr. Ion Reșceanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova) va încheia seria prelegerilor cu tema „Cinstirea femeilor sfinte ale Vechiului Testament în Biserică”.

Întâlnirea se va desfășura pe platforma Zoom și este deschisă tuturor celor dornici să își îmbogățească cunoștințele biblice și duhovnicești. Cei interesați pot participa în mod direct accesând linkul pus la dispoziție de organizatori: https://us06web.zoom.us/j/85953300790.