Conferința „Binefacerea în Stoicism și Creștinism”, găzduită de Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va fi marți, 19 mai 2026, gazda unei conferințe ce propune un dialog captivant între gândirea filosofică antică și spiritualitatea creștină. Întâlnirea, intitulată „Binefacerea în Stoicism și Creștinism”, va începe la ora 19:00 și este organizată în colaborare cu Liga Studenților.

Prelegerea va fi susținută de Ștefan Tudose, student în cadrul masteratului de cercetare avansată în teologie ortodoxă și studii religioase al facultății clujene. Tema promite să analizeze conceptul de binefacere și manifestarea lui din două perspective fundamentale care au marcat istoria culturii și a moralității europene: pe de o parte, rigoarea și etica curentului stoic, iar pe de altă parte, profunzimea, iubirea jertfelnică și sensul duhovnicesc aduse de Revelația Creștină.

Evenimentul se va desfășura în Sala „Ioan Bunea” (sala 105), în incinta facultății situate pe strada Episcop Nicolae Ivan din Cluj-Napoca. Întâlnirea se adresează deopotrivă studenților, tinerilor dornici de cunoaștere și tuturor celor pasionați de interferențele dintre filosofie, teologie și formarea caracterului uman în lumea contemporană. Persoanele care doresc informații suplimentare pot contacta organizatorii prin intermediul platformelor online sau la numărul de telefon dedicat evenimentului.