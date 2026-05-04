Conferința „Creștinul în cetate”, la Cluj-Napoca: Adrian Papahagi și Armand Goșu, în dialog despre „Război și pace”

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” și Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai organizează joi, 7 mai 2026, de la ora 18:00, o nouă întâlnire din seria conferințelor „Creștinul în cetate”.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și îi va avea ca invitați pe Adrian Papahagi și Armand Goșu, care vor purta un dialog pe tema „Război și pace”.

Conferința își propune să aducă în atenția publicului reflecții și perspective asupra unor teme de actualitate, dintr-o abordare culturală, istorică și creștină.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.