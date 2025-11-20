Conferință despre Marea Unire la Facultatea de Litere a UBB

Marți, 25 noiembrie 2025, de la ora 18:00, Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai găzduiește conferința intitulată „Marea Unire: proiect de țară sau conjunctură istorică?”.

Evenimentul este organizat de Liga Studenților, în colaborare cu asociația Tinerii Clasici, și îl are ca invitat pe istoricul dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător științific II în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca.

Conferința își propune să aducă în prim-plan întrebări esențiale despre contextul istoric, politic și social al anului 1918, analizând dacă Marea Unire a reprezentat împlinirea unui proiect de țară sau rezultatul unei conjuncturi favorabile.

Organizatorii îi invită pe studenți, profesori și pe toți cei interesați de istoria modernă a României să participe la această întâlnire cu unul dintre cei mai apreciați istorici ai generației sale.