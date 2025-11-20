Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură | Eveniment

Conferință despre Marea Unire la Facultatea de Litere a UBB

de | nov. 20, 2025

Marți, 25 noiembrie 2025, de la ora 18:00, Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai găzduiește conferința intitulată „Marea Unire: proiect de țară sau conjunctură istorică?”.

Evenimentul este organizat de Liga Studenților, în colaborare cu asociația Tinerii Clasici, și îl are ca invitat pe istoricul dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, cercetător științific II în cadrul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca.

Conferința își propune să aducă în prim-plan întrebări esențiale despre contextul istoric, politic și social al anului 1918, analizând dacă Marea Unire a reprezentat împlinirea unui proiect de țară sau rezultatul unei conjuncturi favorabile.

Organizatorii îi invită pe studenți, profesori și pe toți cei interesați de istoria modernă a României să participe la această întâlnire cu unul dintre cei mai apreciați istorici ai generației sale.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Cultură | Eveniment
Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia,...

Concert extraordinar de colinde la Bistrița

Concert extraordinar de colinde la Bistrița

Bistrița va găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18:00, un concert extraordinar de colinde intitulat „Slobozi-ne, gazdă-n casă!”, organizat la Palatul Culturii, cu ocazia apariției cu numărul 10.000 a ziarului „Răsunetul”. Evenimentul îl are ca invitat...