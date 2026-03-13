Conferință despre taragot, la Universitatea de Muzică din Viena

Istoria și evoluția taragotului, unul dintre instrumentele reprezentative ale folclorului românesc, vor fi prezentate marți, 17 martie 2026, în cadrul unei conferințe organizate la Universitatea de Muzică și Arte Performative din Viena, unul dintre cele mai prestigioase centre academice muzicale din Europa.

Evenimentul va avea loc de la ora 19:00, în sala Fanny Hensel Saal, și poartă titlul „Taragotul – o istorie austro-ungaro-română”. Manifestarea își propune să prezinte publicului evoluția, particularitățile și rolul acestui instrument de suflat în cultura muzicală din Europa Centrală și de Est, cu accent pe dezvoltarea sa în spațiul românesc.

Conferința va include prezentări susținute de drd. Cristian Totpati, vicepreședintele Fundației „Dumitru Fărcaș”, și dr. Răzvan Roșu, iar cuvântul de deschidere va fi rostit de prof. univ. dr. Ulrich Morgenstern. De asemenea, publicul va avea ocazia să descopere particularitățile instrumentului în cadrul unei prezentări susținute de Levente Szabolcsi și Péter Molnár.

Evenimentul va fi completat de momente muzicale susținute de instrumentiștii români: Cristian Totpati, Daniel Blaga, Nicolae Badiu, Liviu Burz și Ruben Doran, care vor aduce în fața publicului sonoritatea distinctă și expresivitatea taragotului.

Conferința continuă un demers început în 2025, la Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului „Dumitru Fărcaș”, când a fost organizat simpozionul „Taragotul – istorie, evoluție, inovație”, dedicat cercetării acestui instrument.

„În luna octombrie am pășit, cu emoție, pe o potecă prea puțin explorată. În calitate de doctorand la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, am susținut simpozionul „Taragotul – istorie, evoluție, inovație”, care a reprezentat prima etapă a cercetării mele de doctorat. Am ales să prezint acest demers în cadrul întâlnirii taragotiștilor din Festivalul „Dumitru Fărcaș”, pentru a împărtăși informații despre istoria și evoluția acestui instrument tuturor celor pasionați de taragot. Astăzi, împreună cu Răzvan Roșu, pregătim un nou eveniment dedicat taragotului, găzduit de prestigioasa Universitate de Muzică din Viena”, a declarat drd. Cristian Totpati.

Un rol important în susținerea acestui demers îl are Fundația „Dumitru Fărcaș”, care continuă să promoveze moștenirea artistică a marelui taragotist român.

„Totul începe cu un vis și continuă cu multă muncă. «Când îți dorești cu adevărat ceva, orice este posibil, Andrușcă», îmi spunea adesea tata. Acest demers a început în 2025, la Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Dumitru Fărcaș, iar astăzi îl vedem continuând la prestigioasa Universitate de Muzică din Viena. Îl felicit pe Cristian Totpati și îi sunt profund recunoscătoare pentru respectul, seriozitatea și dăruirea cu care duce mai departe muzica și munca de o viață a tatălui meu”, a declarat Andreea Fărcaș, președintele Fundației „Dumitru Fărcaș”.

Taragotul modern a fost perfecționat în spațiul central-european la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă în România a devenit un instrument emblematic al folclorului, fiind consacrat de mari interpreți precum Luca Novac, Luță Ioviță și maestrul Dumitru Fărcaș, unul dintre cei mai importanți ambasadori ai muzicii tradiționale românești.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Universității de Muzică și Arte Performative din Viena, al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Institutului Cultural Român de la Viena, Fundației „Dumitru Fărcaș”, Ambasadei României în Austria, alături de alți parteneri.

FOTO: Simpozionul „Taragotul – istorie, evoluție, inovație” – Festivalul „Dumitru Fărcaș” 2025/ Arhiva Fundației „Dumitru Fărcaș”