Conferința Diaspora Științifică Românească – Smart Diapora 2025

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) va fi gazda unor workshopuri de referință susținute în cadrul Conferinței Diaspora Științifică Românească – Smart Diapora 2025,eveniment organizat alături de celelalte universități membre ale Uniunii Universităților Clujene (UUC) –Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Universitatea de Arte și Design – și Academia Română, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), sub ȋnaltul patronaj al Președinției României.

Smart Diaspora 2025,un reper al colaborării academice internaționale, va reuni peste 800 de membri ai comunității academice, științifice și de cercetare din întreaga lume, care vor participa la cele 30 de workshopuri organizate de universitățile clujene.

În cadrul UTCN, vor avea loc șase workshopuri cu teme variate, care abordează provocări de actualitate, de la tranziția energetică și dezvoltarea orașelor verzi, la inteligența artificială, securitatea cibernetică, hidrogenul ca soluție sustenabilă, microelectronica și robotica aplicată în industrie și medicină.

Workshopul Tranziția Energetică și Orașele Verzi: Perspective Academice pentru un Viitor Sustenabil își propune să aducă în prim-plan contribuția mediului academic la acest proces complex, prin prezentarea celor mai recente cercetări, soluții tehnologice și bune practici în domenii precum eficiența energetică, integrarea surselor regenerabile, mobilitatea verde, digitalizarea rețelelor și participarea comunităților la acest proces. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Workshopul Securitatea Cibernetică în Contextul Provocărilor Geopolitice Actualeabordează rolul crucial al securității cibernetice în protejarea societății civile și a infrastructurilor esențiale, într-un context geopoliticmarcat de instabilitate.Participanții vor explora soluții inovatoare pentru prevenirea, protecția, monitorizarea și contracararea atacurilorcibernetice. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Workshopul Viitorul Microelectronicii Românești și Europene: Inițiative Majore și Contribuția Diasporei în Ecosistemul Românesc de Microelectronicăîși propune să identifice direcțiile tehnologice în care România, printr-o colaborare strânsă între cercetători locali și specialiști români din străinătate, poate aduce contribuții relevante în acest sector. Temele abordate vizează atât provocările fundamentale ale domeniului – precum noile materiale semiconductoare sau limitele miniaturizării – cât și aplicații emergente: sisteme ciber-fizice, senzori inteligenți, Edge AI sau integrarea 3D la frontiera dintre cip și ambalare. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Workshopul Frontiere în Inteligența Artificială: Provocări și Perspectiveva reuni cercetători și experți din țară și din diaspora pentru a explora direcțiile emergente în inteligența artificială (AI). Evenimentul aduce împreună absolvenți remarcabili ai universităților din România, care ocupă astăzi poziții de prestigiu atât în mediul academic, cât și în cel industrial, într-un moment în care tehnologiile de tip Foundation Models transformă radical modul în care interacționăm cu informația, generăm cunoaștere și modelăm realitatea digitală. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Workshopul Hidrogenul: Soluție Energetică Versatilă pentru Viitorva aduce în prim-plan rolul strategic al hidrogenului în tranziția energetică europeană, evidențiind atât dimensiunea politico-instituțională, cât și progresele tehnologice și aplicative realizate la nivel regional și național.Workshopul va pune în dialog reprezentanți ai autorităților publice, ai industriei și ai mediului academic, pentru a analiza convergența dintre finanțarea europeană, demonstrațiile tehnologice, dezvoltarea infrastructurii locale și excelența în cercetare. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Workshopul Robotica fără Frontiere – Abordări Inovative în Industrie, Medicină și Serviciiva da participanților ocazia de a explora cele mai recente cercetări în design-ul și aplicațiile sistemelor robotice, tehnici avansate de control și manipulare, precum și roboți colaborativi și pentru servicii. Evenimentul va acoperi domenii specifice precum fabricarea holonică, roboți medicali, protezare bionică, tehnologii inteligente pentru roboți cognitivi, automatizarea proceselor, integrarea inteligenței artificiale, precum și aspecte etice, legale și sociale ale utilizării lor. Agenda workshopului poate fi accesată aici.

Deschiderea evenimentului Smart Diaspora 2025 va avea loc marți, 4 noiembrie 2025, de la ora 18:00, în Auditorium Maximum al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în prezența autorităților centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, economic și cultural și va fi acompaniată de un concert de pian susținut de artista Ana Silvestru și ansamblul de muzică tradițională românească „Icoane” condus de profesorul Ioan Bocșa.

Zilele de 5 și 6 noiembrie vor fi dedicate lucrărilor și dezbaterilor pe secțiuni, găzduite de cele șase universități membre ale Uniunii Universităților Clujene, iar dezbaterile finale, concluziile și ceremonia de închidere a evenimentului vor avea loc vineri, 7 noiembrie 2025, ora 10:00, la noul sediu al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Ajuns la cea de-a VI-a ediție, evenimentul Smart Diaspora a reunit până în prezent peste 4.000 de participanți, confirmând importanţa deosebită pe care România o acordă ştiinţei, tehnologiei şi inovării pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii, pentru progresul economic şi social, și rolul diasporei și al colaborărilor academice internaționale.