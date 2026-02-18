Conferința „Dimensiunea terapeutică a slujirii preoțești” la Huedin

La sediul Protopopiatului Ortodox Huedin a avut loc marți, 17 februarie 2026, conferința cu tema „Dimensiunea terapeutică a slujirii preoțești”, organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Evenimentul a fost susținut de părintele Iulian Negru, consilier în adicții și inspector în cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, și a fost moderat de părintele protopop Dan Lupuțan. Conferința a fost dedicată preoților și doamnelor preotese din Protopopiat, fiind urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia au fost abordate aspecte practice privind însoțirea duhovnicească a persoanelor afectate de dependențe.

Părintele Iulian Negru este preot paroh la Parohia „Sfântul Vasile” – Tătărași din Iași și un cunoscut specialist în domeniul adicțiilor. Este consilier, formator și terapeut, coordonând programe complexe de prevenție și recuperare pentru persoanele dependente și familiile acestora. Totodată, conduce Centrul Ortodox de Recuperare din Adicții (CORA) „Sfântul Maximilian”, așezământ dedicat tratării dependențelor, și publică frecvent articole cu tematică duhovnicească și socială în Ziarul Lumina și Doxologia. Este autorul volumului „Pastorația persoanelor dependente de alcool” și participă la numeroase podcasturi și emisiuni dedicate temei libertății față de vicii.

La finalul întâlnirii, părintele protopop Dan Lupuțan i-a conferit părintelui Iulian Negru Diploma Omagială „Protopop Martir Aurel Munteanu”, în semn de prețuire și recunoștință pentru activitatea desfășurată în sprijinul celor aflați în suferință.

Foto: Lonay Arthur

