Conferința „Familia creștină în fața provocărilor lumii actuale” susținută de Pr Prof. Univ. Dr. Emerit Stelian Tofană la București

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sala Dalles din București va găzdui joi, 28 mai 2026, conferința intitulată „Familia contemporană – provocări, dileme, imperative”. Evenimentul, marcat de o profundă dimensiune spirituală și academică, îl are ca invitat principal pe Părintele Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, distins cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Manifestarea este organizată de programul de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Întâlnirea își propune să aducă în prim-plan realitățile și frământările familiei de astăzi, oferind o reflecție profundă asupra valorilor și responsabilităților necesare pentru păstrarea unui echilibru duhovnicesc în societatea contemporană.

Dialogul va fi îmbogățit de momente artistice de excepție, susținute de invitați speciali. Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhid. Mihail Bucă, și interpreta Ilinca Din vor oferi participanților clipe de înălțare prin muzică și cultură. Moderarea serii va fi asigurată de Cosmin-Iulian Cîrstea, realizator în cadrul postului Trinitas TV.

Evenimentul, care va debuta la ora 19:00, este dedicat tuturor celor care doresc să descopere sensul și vocația familiei creștine într-o lume a schimbărilor rapide. Persoanele interesate să participe la această seară de spiritualitate pot achiziționa bilete online prin platforma ticketstore.ro sau direct de la casieria Sălii Dalles din București.