Conferința intitulată „Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală” organizată de Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan” și Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, organizează joi, 5 martie 2026, de la ora 18:00, conferința intitulată „Războiul nevăzut al creștinului în lumea virtuală”.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Str. Episcop Nicolae Ivan f.n.) și îi va aduce în dialog pe prof. univ. dr. Adrian Papahagi și jurnalistul Mihnea Măruță, în cadrul seriei de conferințe „Creștinul în cetate”.

Tema propusă atinge una dintre marile provocări ale prezentului: raportarea creștinului la spațiul digital, la mediul online și la presiunile subtile care modelează conștiințe, mentalități și comportamente. Conferința își propune să ofere ceea ce societatea actuală caută tot mai mult – discernământ, cultură solidă și ancorare teologică, aplicate concret realităților lumii virtuale.

Într-o epocă în care rețelele sociale, fluxul informațional continuu și polarizarea discursului public influențează profund viața interioară, asemenea întâlniri devin nu doar utile, ci necesare. Lumea virtuală ne modelează sufletul mai mult decât suntem uneori dispuși să recunoaștem, iar reflecția lucidă asupra acestui fenomen reprezintă un act de responsabilitate creștină.

Conferința face parte dintr-un demers mai amplu de dialog între credință și societate, oferind participanților ocazia de a înțelege mai bine provocările spirituale ale erei digitale și de a identifica repere ferme pentru o prezență echilibrată și asumată în mediul online.

Parteneri media ai evenimentului sunt Radio Renașterea, Basilica, Ziarul Lumina, Trinitas TV și TVR Cluj,

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.