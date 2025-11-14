Conferință la Cluj: „Drepții și păcătoșii în Evanghelia după Luca și în zilele noastre”, susținută de pr. prof. Constantin Coman

Duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 17:00, la Cinema Dacia din Cluj-Napoca (str. Bucegi, nr. 11B), va avea loc conferința cu tema „Drepții și păcătoșii în Evanghelia după Luca și în zilele noastre”, susținută de părintele prof. Constantin Coman.

Evenimentul este organizat de Comunitatea Liderilor și Antreprenorilor Români Ortodocși (CLARO), în parteneriat cu Școala Națională de Studii Educaționale și Antreprenoriale, Asociația Tehnica Vieții și Liga Studenților din Cluj.

Conferința propune o reflecție asupra sensului dreptății, al păcatului și al milostivirii, așa cum sunt înțelese în lumina Evangheliei după Luca și în realitatea contemporană.

Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Înscrierile se pot face online, prin formularul disponibil aici.