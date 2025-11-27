Conferința Națională a Uniunii Bibliștilor din România – „Noutăți în cercetarea biblică lucanică”

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca găzduiește astăzi, joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00, Conferința Națională a Uniunii Bibliștilor din România (UBR), desfășurată sub tema „Noutăți în cercetarea biblică lucanică. Isagogie și Teologie”. Evenimentul reunește profesori, cercetători și specialiști din domeniul studiilor biblice, într-o zi dedicată dialogului academic și reflexiei teologice.

Lucrările vor debuta în Aula Facultății, prin cuvântul de deschidere susținut de pr. prof. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, și de pr. prof. Stelian Tofană, președintele Uniunii Bibliștilor din România. Cei doi vor sublinia importanța cercetării biblice pentru viața teologică și pentru formarea unei comunități academice active la nivel național.

Referate și contribuții prezentate astăzi

Programul din această dimineață a cuprins mai multe comunicări științifice, susținute de invitați din țară și străinătate:

Johannes Klein – De la Samuel la Luca. Fuziunea Profetului și a unsului

Silviu Tatu – Dreptatea socială în scrierile Sf. Luca

Ciprian Terinte – „Li s-au arătat niște limbi ca de foc”. O interpretare a imaginii din Faptele Apostolilor 2:3 în lumina scrierilor 1 și 2 Enoh

Mihai Handaric – Rolul rațiunii și limitele ei în interpretarea textului biblic

După pauza de cafea, lucrările continuă cu:

Olimpiu N. Benea – Pnevmatologia lucană și actualizarea liturgică a Cincizecimii

Amiel Drimbe – Biblioteca Sf. Luca: Un exercițiu de reconstrucție bibliografică

Traian Florea – „Pui de vipere” în Evanghelia după Luca (3,17): o metaforă terapeutică

Conferința aduce în atenție teme actuale ale cercetării biblice, propunând atât lecturi exegetice și teologice, cât și perspective noi asupra lucrării Sfântului Evanghelist Luca.

Ședință de lucru și concluzii

După masa de prânz, participanții vor lua parte la o ședință de lucru a Uniunii Bibliștilor din România, care include:

alegerea noii conduceri a UBR,

discuții privind direcțiile viitoare ale Uniunii.

Ziua de studiu se va încheia cu prezentarea concluziilor, în jurul orei 16:30.

Conferința de astăzi confirmă dinamismul cercetării biblice la nivel național și rolul important pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îl are în promovarea dialogului teologic academic.