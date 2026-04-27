Conferință omagială dedicată istoricului Liviu Maior, la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca

Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca organizează marți, 28 aprilie, de la ora 12:00, în Galeria Academica, conferința intitulată „Ce Românie ne dorim? Analize, sinteze și perspective din opera istoricului prof. univ. dr. Liviu Maior”, eveniment dedicat memoriei reputatului istoric trecut recent la cele veșnice.

Manifestarea va fi prezentată de părintele profesor universitar doctor Ioan Chirilă, directorul instituției gazdă, și va reuni personalități ale mediului academic, care vor evoca contribuția științifică și reflecțiile asupra societății românești lăsate moștenire de istoricul Liviu Maior.

În cadrul evenimentului va fi prezentat și volumul omagial „Prof. univ. dr. Liviu Maior – In excelsis”, dedicat personalității și operei celui care a marcat, prin activitatea sa academică și publică, istoriografia românească contemporană.

Conferința se dorește a fi un moment de reflecție și recunoștință, aducând în atenția publicului moștenirea intelectuală a unui distins istoric și profesor, a cărui voce a contribuit semnificativ la înțelegerea trecutului și la conturarea unor perspective asupra viitorului societății românești.