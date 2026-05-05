Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Beclean | 2026

Clericii din Protopopiatul Ortodox Beclean s-au reunit marți, 5 mai 2026, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, fiind săvârşit la Biserica cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Beclean”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

La finalul slujbei, pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată de-a lungul celor 51 de ani de slujire sacerdotală, Părintele Mitropolit Andrei i-a oferit părintelui pensionar Vasile Mălinaș, fost paroh al Parohiei Ortodoxe Mălin cu Filia Rusu de Jos, Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

În ultimii 10 ani, de când s-a retras la pensie, părintele Vasile Mălinaș și-a intensificat slujirea pastorală, fiind un real sprijin pentru clericii din Protopopiatul Beclean și nu numai. Ca preot pensionar, a slujit în 63 de parohii, suplinind parohiile vacante și ajutând la săvârșirea sfintelor slujbe ori de câte ori a fost nevoie.

În continuare, în sala de ședințe de la sediul protopopiatului, Mitropolitul Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Părintele decan a subliniat că provocarea majoră a Bisericii nu mai este doar afirmarea adevărului despre familie, ci găsirea unui mod viu și credibil de a rămâne alături de oameni atunci când acest ideal nu mai poate fi atins. Totodată, a evidențiat necesitatea unei schimbări de perspectivă: de la corectare la însoțire, de la discurs general la întâlnire personală, de la soluții rapide la discernământ.

Astfel, în cadrul prelegerii au fost abordate crizele concrete care afectează familia contemporană — lipsa timpului, ruptura comunicării și pierderea sensului — dar și rănile mai puțin vizibile: rușinea, vinovăția și singurătatea trăită chiar în interiorul cuplului. În acest context, s-a accentuat rolul preotului nu doar ca păstrător al rânduielii, ci ca prezență vie, capabilă să asculte, să înțeleagă și să nu abandoneze.

Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Beclean, părintele Cristian Dragoș, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară anual, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean.

Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor este legată de „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, iar la conferințele de toamnă va fi abordat al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2026: „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în următoarele protopopiate: Huedin (7 mai), Gherla (12 mai), Dej (19 mai) și Năsăud (26 mai). Până în prezent, au avut loc în Protopopiatele Cluj-Napoca, Cluj I (21 aprilie), Bistrița (28 aprilie) și Turda (30 aprilie).

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Protopopiatul Beclean