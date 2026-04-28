Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Bistrița | 2026

Clericii din Protopopiatul Ortodox Bistrița s-au reunit marți, 28 aprilie 2026, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, săvârșit în Biserica de la Coroana, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a clericilor protoieriei, precum și a oficialităților locale și județene.

Părintele Mitropolit Andrei a fost întâmpinat cu multă bucurie de copiii de la Școala Primară „Sfântul Stelian” din municipiu, însoțiți de părintele Tudor Mudure, directorul instituției, și de cadrele didactice. La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul i-a binecuvântat pe fiecare în parte și le-a oferit iconițe.

În continuare, în sala de ședințe a Protopopiatului Bistrița, Mitropolitul Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Părintele decan a subliniat că provocarea majoră a Bisericii nu mai este doar afirmarea adevărului despre familie, ci găsirea unui mod viu și credibil de a rămâne alături de oameni atunci când acest ideal nu mai poate fi atins. Totodată, a evidențiat necesitatea unei schimbări de perspectivă: de la corectare la însoțire, de la discurs general la întâlnire personală, de la soluții rapide la discernământ.

Astfel, în cadrul prelegerii au fost abordate crizele concrete care afectează familia contemporană — lipsa timpului, ruptura comunicării și pierderea sensului — dar și rănile mai puțin vizibile: rușinea, vinovăția și singurătatea trăită chiar în interiorul cuplului. În acest context, s-a accentuat rolul preotului nu doar ca păstrător al rânduielii, ci ca prezență vie, capabilă să asculte, să înțeleagă și să nu abandoneze.

Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

Cu acest prilej, ierarhul, oficialitățile și clericii prezenți l-au felicitat pe părintele Marius Pintican, care, în data de 6 mai, va împlini un an de la instalarea în demnitatea de protopop de Bistrița. În acest context, o alocuțiune a rostit prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, medic și om de cultură bistrițean, reputat profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și vicepreședinte pentru județul Bistrița-Năsăud al Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” a laicilor intelectuali din cuprinsul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară anual, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean.

Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor este legată de „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, iar la conferințele de toamnă va fi abordat al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2026: „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în următoarele protopopiate: Turda (30 aprilie), Beclean (5 mai), Huedin (7 mai), Gherla (12 mai), Dej (19 mai) și Năsăud (26 mai). Conferințele din acest an au debutat marți, 21 aprilie, în Protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj I.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Protopopiatul Bistrița