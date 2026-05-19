Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Dej | 2026

Marți, 19 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Dej s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară.

Conferința a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Dej, în sobor de preoți, în frunte cu părintele Costinel Șoaită, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej.

La finalul slujbei, de la ora 10:00, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost oficiat un Tedeum.

După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s-au desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

În cuvântul său, Preasfinția Sa a subliniat faptul că binele societății depinde întotdeauna de familie, aceasta fiind baza societății.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s-a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Părintele Costinel Șoaită, directorul Asociației Filantropia Ortodoxă Dej, a făcut câteva anunțuri de ordin pastoral și administrativ, adresând totodată, în numele clericilor din cuprinsul protopopiatului, mulțumiri Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru cuvântul de învățătură rostit, precum și părintelui decan Teofil Tia pentru prelegerea susținută.

Text: Marian Șomlea

Foto: Pr. Cătălin Feier

