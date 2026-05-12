Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Gherla | 2026

Marți, 12 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Gherla s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară.

Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Tedeum, în Paraclisul „Sfântul Ioan Botezătorul” din proximitatea sediului protoieriei, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s-au desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța rugăciunii în viața familiei creștine, subliniind faptul că, atunci când omul se roagă din toată inima, Dumnezeu nu rămâne indiferent la rugăciunea sa, ci revarsă pace, unitate și binecuvântare asupra familiei.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s-a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Părintele protopop Iulian Paul Isip a făcut mai multe anunțuri de ordin administrativ și pastoral, subliniind totodată, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, că familia preotului este chemată să devină model de viețuire pentru credincioși: „Ca preoți de mir suntem în primul rând oameni cu familii. Primul lucru e să formăm noi înșine familii consolidate care să se constituie în modele de viețuire pentru credincioșii noștri”.

De asemenea, a evidențiat faptul că „o familie adevărată nu se întemeiază pe superioritate, ci pe dragoste adevărată, iar buna relație dintre preot și credincioși reprezintă temelia unei pastorații rodnice”.

Text și foto: Marian Șomlea

