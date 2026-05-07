Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Huedin | 2026

Joi, 7 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Huedin s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară.

Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Tedeum, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta protopopiatului, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s-au desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța rugăciunii în viața familiei, subliniind, în duhul învățăturilor Sfinților Părinți, că „rugăciunea este importantă pentru pacea și armonia în familie, ține casa unită și aduce harul lui Dumnezeu peste familie”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s-a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți.

Părintele protopop Dan Lupuțan a făcut câteva anunțuri de ordin administrativ și pastoral, evocând totodată, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, exemplul protopopului erou și martir Aurel Munteanu, ca model de familie creștină: „Un model de familie creștină a fost și este pentru noi, familia părintelui protopop martir Aurel Munteanu. Un bun prieten și apropiat al familiei, medicul Vasile Pașca din Huedin, o caracteriza pe preoteasa Lucreția Munteanu, în termeni laudativi subliniind că s-a dovedit o preoteasă ideală și vrednică după tipul ce-l cunoaștem noi pe plaiurile Ardealului. Era evlavioasă, harnică și pricepută în toate ramurile gospodăriei și mamă ideală. Din iubirea lor au rezultat patru copii: Eleonora-Felicia, Hortenzia-Maria, Ovidiu-Ioan și Ligia”.

Apoi, părintele protopop le-a prezentat celor prezenți o fotografie, din jurul anului 1920, în care este imortalizată frumoasa familie a părintelui martir Aurel Munteanu, ca o imagine de altădată a unei familii preoțești din Transilvania.

Text: Marian Șomlea

Foto: Lonay Arthur

Mai multe fotografii aici