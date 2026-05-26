Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Năsăud | 2026

Marți, 26 mai 2026, clericii din Protopopiatul Ortodox Năsăud s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de primăvară.

Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Tedeum, în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Năsăud”, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s-au desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța familiei creștine, arătând că aceasta își are temelia în însăși Sfânta Scriptură: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său (…); a făcut bărbat și femeie” (Facerea 1, 27). Totodată, Preasfinția Sa a subliniat faptul că, prin venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, căsătoria a fost ridicată la demnitatea de Sfântă Taină.

De asemenea, ierarhul a atras atenția asupra provocărilor și fragilităților cu care se confruntă familia contemporană, subliniind importanța intensificării vieții duhovnicești și a rugăciunii în familie. În acest context, le-a recomandat preoților să acorde o atenție sporită pregătirii tinerilor pentru Taina Cununiei și să rămână aproape de familiile pe care le păstoresc, oferindu-le sprijin duhovnicesc și îndrumare pastorală.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s-a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Părintele protopop Ovidiu Sermeșan a făcut câteva anunțuri de ordin pastoral și administrativ, adresând totodată, în numele clericilor din cuprinsul protopopiatului, mulțumiri Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul pentru cuvântul de învățătură rostit, precum și părintelui decan Teofil Tia pentru prelegerea susținută.

Text: Marian Șomlea

Foto: pr. Paul Gavriloaie

