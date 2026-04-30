Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Turda | 2026

Clericii din Protopopiatul Ortodox Turda s-au reunit joi, 30 aprilie 2026, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, fiind săvârșit în Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Turda, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

În continuare, în sala de ședințe de la sediul protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Turda, părintele Alexandru Rus, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară anual, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean.

Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor este legată de „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, iar la conferințele de toamnă va fi abordat al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2026: „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”.

În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în următoarele protopopiate: Beclean (5 mai), Huedin (7 mai), Gherla (12 mai), Dej (19 mai) și Năsăud (26 mai). Până în prezent, au avut loc în Protopopiatele Cluj-Napoca, Cluj I (21 aprilie) și Bistrița (28 aprilie).

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Marius Romilă