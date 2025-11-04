Conferința preoțească de toamnă în Protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj I

În perioada 2 octombrie – 13 noiembrie 2025, în cele 9 protopopiate ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară Conferințele preoțești de toamnă, având ca temă generală „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. În cadrul acestora este evocat în mod deosebit Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat anul trecut, alături de alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea.

În conformitate cu programul stabilit, marți, 4 noiembrie 2025, au participat la aceste conferințe clericii din Protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj 1.

Programul zilei a debutat la ora 10:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, prin săvârșirea unei slujbe de Te Deum de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ulterior, în Sala de spectacole a Cercului Militar Cluj-Napoca, situat în Piața Avram Iancu, nr. 1-3, s-au desfășurat lucrările propriu-zise ale conferinței, la care au luat parte cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei, preoții din Administrația Eparhială și ceilalți clerici.

La începutul lucrărilor, Părintele Mitropolit Andrei le-a vorbit participanților despre necesitatea misiunii pastorale în rândul copiilor și tinerilor, subliniind totodată nevoia de a sluji cât mai des Sfânta Liturghie. În cuvântul său, ierarhul a evocat exemplul pe patru personalități marcante pentru lumea ortodoxă românească a secolului al XX-lea: părintele Arsenie Papacioc, preotul mucenic Aurel Munteanu, părintele Ioan Bunea și Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Invitatul permanent al conferințelor de toamnă din acest an, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”, a prezentat interactiv viața și jertfa Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat anul trecut împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea.

La sfârșitul prezentării, toți preoții participanți, împreună cu ierarhii lor, au vizitat expoziția outdoor „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste”, amenajată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, la „Instalația 10×10 – Tunelul Timpului”, aflată în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca. Aici, părintele profesor Răzvan Perșa a rostit o alocuțiune, evidențiind importanța expoziției pentru memoria comunității clujene, precum și povestea dramatică de viață a Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, pe care această inițiativă vrea să o aducă în atenția publicului.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în fiecare an, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean. Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor a fost legată de „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române”, iar la conferințele de toamnă este abordat cel de-al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2025: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Text și foto: Dragoș Stroian