Conferință preoțească de toamnă în Protopopiatul Dej | 2025

Clericii din Protopopiatul Ortodox Dej s-au reunit luni, 10 noiembrie 2025, în cadrul conferinței preoțești de toamnă. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie, fiind săvârșită în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Dej, în sobor de preoți, în frunte cu protopopul Dejului, preotul Ioan Buftea. La finalul slujbei, de la ora 10:00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost oficiat un Te Deum.

În continuare, în sala de ședințe a protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri pastorale. Totodată, a subliniat tema omagială a anului 2025, proclamat „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea” și a evocat personalitatea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.

Invitatul permanent al conferințelor de toamnă din acest an, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut o prelegere despre viața Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj și a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, subliniind actualitatea mărturiei și misiunii lor pentru preoții de astăzi. Cei doi sfinți evocați au fost canonizați anul trecut, împreună cu alți 14 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea, iar proclamarea locală a canonizării lor a avut loc anul acesta.

Conferința semestrială s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul Dejului, preotul Ioan Buftea, care a făcut câteva anunțuri de ordin administrativ și pastoral. De asemenea, acesta, în deschiderea conferinței, în calitate de gazdă, a adresat un cuvânt de bun venit ierarhului și invitatului special din acest an.

Printre cei prezenți la conferință s-au aflat și prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, directorul de departament al instituției de învățământ teologic, pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, și secretarul-șef al facultatii, pr. Cosmin Trif.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în fiecare an, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj I, Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean. Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor a fost legată de „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române”, iar la conferințele de toamnă este abordat cel de-al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2025: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

În perioada următoare, conferințele de toamnă se vor desfășura în următoarele protopopiate: Năsăud (11 noiembrie) și Turda (13 noiembrie), în protopopiatele Huedin (2 octombrie), Beclean (7 octombrie), Cluj I și Cluj-Napoca (4 noiembrie) și Bistrița (6 noiembrie) având loc deja.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Protopopiatul Dej