Conferință preoțească de toamnă în Protopopiatul Turda

Joi, 13 noiembrie 2025, clericii din Protopopiatul Ortodox Turda s-au reunit în cadrul conferinței preoțești de toamnă.

Întâlnirea a fost precedată de săvârșirea unui Te Deum în Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Turda, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s-au desfășurat în sala de ședințe a Protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema comemorativă a anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Invitatul permanent al conferințelor de toamnă din acest an, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și autor al volumului „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”, a susținut o prelegere despre viața și jertfa a doi dintre sfinții recent canonizați ai Bisericii Ortodoxe Române: Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj și Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Părintele conferențiar a oferit detalii biografice, istorice și duhovnicești, evidențiind actualitatea mărturiei acestor sfinți pentru viața creștină de astăzi.

Conferința s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți.

Părintele protopop Alexandru Rus a făcut câteva anunțuri de ordin administrativ și pastoral, amintind totodată exemplul preotului martir Ioan Opriș, ucis la 8 noiembrie 1918, după ce a fost împușcat în ușa bisericii în care slujea, de către un jandarm ungur.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în fiecare an, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean.

Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor a fost legată de „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române”, iar la conferințele de toamnă a fost abordat al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2025: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Text și foto: Marian Șomlea

Mai multe poze AICI