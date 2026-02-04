Conferința „Putem să-l schimbăm pe celălalt?” cu Pr Benedict Both la Cluj-Napoca

O conferință dedicată relațiilor de iubire și provocărilor lumii contemporane va avea loc vineri, 6 februarie, la Cluj-Napoca.

Evenimentul se va desfășura de la ora 19:00, în Aula Magna a Facultatea de Teologie Ortodoxă, și îl are ca invitat pe părintele Benedict Both.

Conferința, intitulată „Putem să-l schimbăm pe celălalt?”, propune o introducere în tema relațiilor de iubire, dintr-o perspectivă multidisciplinară, și aduce în atenție întrebări actuale: dacă există o diferență între dorința de a-l schimba pe celălalt și creșterea împreună, cum poate fi aprofundată o relație fără pierderea identității personale și cum poate fi construită o relație solidă, întemeiată pe valori durabile.

Evenimentul marchează prima conferință organizată de Asociația „Protecția celor fără glas”, iar inițiatorii își exprimă dorința ca publicul să le fie alături, pentru un început bun și pentru a prinde curaj în acest drum aflat la început.

Organizatorii își propun să abordeze subiecte actuale și relevante, în special pentru tinerii care se confruntă cu numeroase provocări în societatea de astăzi, dar subliniază că tema este potrivită tuturor vârstelor. Rădăcinile omului, spun aceștia, se așază din tinerețe și se dezvoltă de-a lungul întregii vieți, până la adânci bătrâneți.

Participarea este deschisă publicului interesat.