Conferința-recital ,,Femei creatoare. Nadia și Lili Boulanger” la Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cj

Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima” vă invită la un nou eveniment desfășurat sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Artistică ,,InterArt”, coordonat de prof. univ. dr. habil. Anca Mihuț. Conferința-recital ,,Femei creatoare. Nadia și Lili Boulanger” își propune să aducă în atenția publicului două personalități feminine de referință în arta interpretativă și componistică a secolului XX, într-o manifestare ce se dorește a fi prima dintr-o serie de evenimente dedicate femeilor creatoare.

Evenimentul va avea loc miercuri, 3 mai, ora 19:00, în Studioul de Concerte al Academiei Naționale de Muzică ,,Gheorghe Dima” și va fi susținut de cercetători, profesori și studenți ai instituției, care vor prezenta și vor cânta lucrări aparținând personalităților evocate.

Cristina Eleonora PASCU, cercetător științific, este licențiată în specializările Psihologie (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca), Muzicologie și Pian (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca). A obținut titlul de doctor în anul 2020 cu calificativul maxim, sub coordonarea prof. univ. dr. Adrian Pop. Este laureată a bursei pentru cercetători ,,Lucian Blaga” oferită de Institutul Cultural Român (2017), precum și a bursei postdoctorale Atlas, oferită de Guvernul Francez (2022). De-a lungul timpului a efectuat stagii de cercetare la Universitățile din Cambridge, Paris, Viena, Veneția, Malmö, Freiburg, Vilnius, Antwerp. Cristina Pascu este jurnalist cultural, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, semnatara a numeroase articole, interviuri, cronici şi avancronici muzicale, publicate în diverse reviste culturale.

Descris de revista britanică Musical Opinion ca „un talent remarcabil”, Andrei Gocan a studiat vioara și dirijatul la Royal Academy of Music din Londra și la Conservatoire National Supérieur de Musique din Paris. A urmat cursuri de măiestrie cu Maxim Vengerov, Pierre Amoyal, Bruno Canino, Leif Segerstam, și a lucrat ca dirijor asistent pentru Semyon Bychkov, Vassily Sinaisky și Pablo Heras Casado. Andrei Gocan a concertat în săli importante precum St Martin in the Fields, St John’s Smith Square, Duke’s Hall (Londra), Salle Cortot (Paris), Palatul Cotroceni, a participat la multe festivaluri internaționale și dirijează orchestre din România, Franța, Germania și Marea Britanie. La Academia de Muzică din Cluj Andrei este cercetător, interesat de tradiția de interpretare a dirijorilor central-europeni, organizează o serie de interviuri cu personalități internaționale, pe teme de interpretare și este cadru didactic asociat. La acest eveniment, Andrei va fi prezent în triplă ipostază: de cercetător, violonist și dirijor.

Christophe Alvarez este un muzician cu o formare academică impresionantă. Pianist de anvergură, este absolvent al unor școli de prestigiu: École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris, McGill University din Montréal, Université Paris IV Sorbonne, Conservatoire de Nice, Université de Nice Sophia Antipolis. Christophe Alvarez desfășoară și o prodigioasă carieră didactică în mediul academic. Susține cursuri de măiestrie, este invitat ca membru al juriului la concursuri internaționale și este un pasionat interpret al muzicii de cameră. Fost asistent universitar la Universitatea McGill din Montréal și la Universitatea din Nisa, el este în prezent titular al Catedrei de pian de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Pianistul Luca Pulbere s-a născut în Cluj-Napoca, într-o familie de artişti. A urmat cursurile Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, continuând studiul pianului la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din orașul natal, la clasa prof. univ. dr. Daniel Goiți. A absolvit cursurile academiei ca șef de promoție, iar în anul 2020 a obținut diploma de doctor în muzică, cu calificativul maxim, sub îndrumarea prof. univ. dr. Adriana Bera. În același an, a devenit profesor titular al Catedrei de pian a Academiei Naționale de Muzică din Cluj. În cadrul programului Erasmus, a studiat la Hochschule für Musik Freiburg (Germania), la clasa prof. Tilman Krämer. A concertat alături de orchestre din România și Germania, obținând premii atât în calitate de solist, cât și alături de ansambluri camerale.

La eveniment își vor da concursul o pleiadă de studenți remarcabili, printre care: Iulia Florescu, Roxana Chicidea, Oana Ardelean, Timeea Hăpăianu, Adrian Lup, Cosmina Barna, Zsuzsanna Bíró.

Intrarea este liberă.