Conferință și expoziție dedicate femeii creștine, organizate de Grupul de preotese „Cornelia Costea” din Episcopia Sălajului

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Benedict, la Sala Transilvania a avut loc vineri, 6 martie 2026, o expoziție tematică și o conferință dedicate rolului femeii în viața Bisericii și a societății. Evenimentul a fost organizat de către Grupul preoteselor din Episcopia Sălajului „Cornelia Costea”, în acord cu tematica anului 2026, declarat de Patriarhia Română „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Întâlnirea a evidențiat rolul important al femeii în viața Bisericii, a familiei și a comunității, punând în lumină modele de sfințenie și de slujire creștină. În cadrul evenimentului a fost organizată o expoziție „Chipuri de sfințenie- 16 femei sfinte din neamul românesc” dedicată sfintelor femei din calendarul ortodox, prilej cu care au fost prezentate icoanele a șaisprezece sfinte femei recunoscute oficial de Biserica Ortodoxă Română în anul 2026. Cele șaisprezece sfinte provin din epoci diferite ale istoriei noastre și au trăit sfințenia în moduri diverse: ca monahii, mame de sfinți, soții de domnitori, mărturisitoare sau mucenițe. Viața lor arată că sfințenia poate fi trăită în multe forme de slujire – în familie, în mănăstire, în jertfa pentru credință sau în slujirea aproapelui. Icoanele expuse au fost însoțite de scurte repere biografice și duhovnicești, menite să ajute publicul să descopere mai bine exemplul lor de credință, jertfă și dragoste pentru Dumnezeu. Privind aceste chipuri sfinte, participanții au fost invitați să redescopere demnitatea și frumusețea vocației femeii creștine.

În continuarea expoziției a avut loc conferința cu tema „Gânduri despre femeia creștină”, susținută de părintele Ciprian Negreanu. Invitatul a împărtășit reflecții inspirate din experiența sa pastorală, vorbind despre misiunea și responsabilitatea femeii în familie, în comunitate și în viața Bisericii. Părintele Ciprian Negreanu este preot la biserica din complexul studențesc Hașdeu din Cluj-Napoca și duhovnicul ASCOR Cluj. Cunoscut pentru modul direct și accesibil în care vorbește despre credință, părintele atrage numeroși tineri, studenți și familii, fiind apreciat pentru claritatea și deschiderea cu care explică tainele vieții creștine.

Evenimentul s-a încheiat cu un dar muzical oferit de Corul preoteselor din Episcopia Sălajului, în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea soțiilor de preot în viața parohiei și a comunității.

Evenimentul de la Zalău a reprezentat astfel un moment de reflecție și de întărire duhovnicească, oferind soțiilor de preot prezente prilej de a descoperi modele autentice de sfințenie feminină și de a aprofunda înțelegerea rolului femeii în viața Bisericii și a societății.

Mai multe fotografii AICI

Text: Prezbitera Mihaela Gârboan / Coordatoarea Grupului de preotese

Foto: Noor Retro Studio