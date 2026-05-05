Conferință și lansare de carte la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca

mai 5, 2026

Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca găzduiește vineri, 8 mai 2026, de la ora 12:00, în Galeria Academică, un eveniment cultural care reunește conferința „Igienă socială și eugenism în Transilvania” și lansarea volumului „Transilvania interbelică. Tradiție și înnoire”, semnat de Mircea Gelu Buta.

Evenimentul îl are ca invitat special pe academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, una dintre cele mai importante personalități ale vieții academice și culturale românești contemporane.

Volumul „Transilvania interbelică. Tradiție și înnoire” va fi prezentat de sociologul și profesorul universitar Vasile G. Dâncu, iar moderarea întâlnirii va fi asigurată de părintele profesor universitar doctor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

Organizat de Editura Școala Ardeleană și Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, evenimentul se anunță a fi un prilej de reflecție asupra unor teme importante din istoria și cultura Transilvaniei, reunind personalități marcante ale mediului academic și intelectual românesc.

Întâlnirea va avea loc la sediul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, de pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 12–14.

