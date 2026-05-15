Conferința „Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi” susținută de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul

În seara zilei de joi, 14 mai 2026, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc conferința „Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi”, organizată de studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul instituției de învățământ. Invitatul acestui eveniment a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Seara duhovnicească a început printr-o prezentare biografică a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, realizată de moderatorul întâlnirii, Cosmin Iulian Cîrstea, realizator în cadrul TRINITAS TV. După aceea, în prima parte a conferinței, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului le-a vorbit celor prezenți despre smerenie, îndemnându-i să Îl aibă ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos.

„Am vorbit despre smerenia și așezarea duhovnicească a creștinilor din ziua de astăzi. Smerenia este temelia vieții duhovnicești și, în lumea de astăzi, este nevoie mai mult decât oricând de această virtute, de această calitate sufletească, pentru că vedem o lume atât de tulburată, zbuciumată și neliniștită, tocmai din cauza faptului că lipsește, în mare măsură, această calitate. De aceea, socotesc că poate puținele și sărăcăcioasele mele cuvinte vor contribui puțin la îndreptarea atenției oamenilor spre această calitate duhovnicească. De ce trebuie să fiu un tânăr smerit? E nevoie de smerenie și pentru tineri și pentru cei în vârstă. Eu, care în tinerețea mea am trăit într-o altă societate, în care era mai multă disciplină și ordine, îmi amintesc că în vremea aceea noi, când eram tineri, nu îndrăzneam să ne exprimăm orgoliul sau mândria, deși trebuie să recunosc că aveam și noi orgoliile noastre, dar societatea era construită în așa fel încât nu ne puteam manifesta chiar după cum am fi simțit noi. Ori, în zilele noastre, când există o libertate mult mai mare, cred că este nevoie ca fiecare dintre noi, și în special tinerii, să își cunoască măsura și să nu încerce să se impună deasupra celor care poate au mai multă experiență și cunoștință decât ei.”, a spus Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

În cea de-a doua parte a conferinței, ierarhul a intrat în dialog cu studenții prezenți în sală, oferindu-le lămuriri și sfaturi duhovnicești ca răspuns la întrebările adresate. La final, masteranzii organizatori i-au oferit în dar Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul o icoană cu chipul Maicii Domnului.

La conferință a participat și părintele conf. univ. dr. Gheorghe ­Holbea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

De asemenea, Filip-Hristofor Cane, reprezentantul programului de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”, a subliniat că omul contemporan se confruntă adesea cu o viață trăită sub presiunea timpului și a responsabilităților zilnice, care îl îndepărtează de liniștea interioară:

„În această permanentă agitație, sufletul ajunge adesea împovărat de neliniște, mândrie și de tendința de a se considera mai presus de ceilalți. În acest context, Biserica reamintește că adevărata pace și împlinire nu izvorăsc din slava lumească, ci din smerenie și din așezarea lăuntrică a inimii înaintea lui Dumnezeu. Smerenia reprezintă una dintre cele mai înalte virtuți creștine, nefiind o formă de slăbiciune, ci puterea de a te vedea pe tine însuți cu sinceritate și adevăr înaintea lui Dumnezeu. Un creștin așezat duhovnicește nu se lasă tulburat ușor de greutățile lumii. El își păstrează credința prin rugăciune, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin fapte bune”.

În continuare, Preasfinția Sa a vizitat Mănăstirea Radu Vodă din Capitală și Biblioteca Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București.

Evenimentul se înscrie într-o serie de manifestări organizate în luna mai a acestui an, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Următoarea conferință organizată de studenții masteranzi ai prgramului „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” va avea loc în data de 28 martie, de la ora 19:00, la Sala Dalles din București, intitulată: „Familia contemporană – dileme, imperative și provocări”. Conferința va fi susținută de părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La finalul serii, cei prezenți vor avea bucuria de a asculta cântări bizantine interpretate de Grupul Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, alături de interpreta Ilinca Din.

Text: Filip Hristofor Cane

Foto: Alexandru Paraschiv

