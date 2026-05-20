Conferință susținută de Părintele Arhimandrit Teofil Tia la Bistrița

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița vine în sprijinul familiilor din comunitate cu un eveniment deosebit de formare și dialog duhovnicesc. Marți, 26 mai 2026, de la ora 16:30, instituția de învățământ va găzdui conferința intitulată „Ce învață copilul tău despre sine, din relația cu tine? Cum creștem copiii ancorați în identitatea lor – ghid pentru părinți creștini”.

Invitatul special al acestei întâlniri este Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, un reputat teolog și specialist recunoscut pentru abordările sale pastorale și educaționale dedicate familiei contemporane. Prelegerea sfinției sale își propune să ofere părinților repere concrete, soluții duhovnicești și psihopedagogice pentru cultivarea unei relații armonioase cu cei mici, menită să le consolideze acestora încrederea în sine și ancorarea în valorile credinței creștine într-o lume plină de provocări.

Seara va fi înnobilată și de un moment muzical de excepție oferit de grupul „Cantus Magistri”, aflat sub coordonarea prof. Ancuța Mihaiu și dirijat de prof. Carolina Karoli, aducând un plus de armonie și emoție participanților.

Evenimentul se va desfășura în Sala de festivități a Școlii Primare „Sfântul Stelian”, situată pe strada Alexandru Odobescu nr. 4 din Bistrița. Organizatorii îi așteaptă cu mult drag pe părinți, bunici, cadre didactice și pe toți cei preocupați de educația centrată pe sens și caracter a tinerei generații, intrarea fiind liberă.