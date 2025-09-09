Radio Renașterea

Conferință susținută de pr. prof. Ioan Chirilă: „Avicenna și Aristotel – Metafizica vindecării”

Academia Română, Filiala Cluj, prin Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, organizează marți, 9 septembrie 2025, o conferință susținută de părintele profesor universitar doctor Ioan Chirilă, directorul bibliotecii.

Evenimentul va avea loc de la ora 14:00, în spațiul „Galeria Academica” (str. Mihail Kogălniceanu nr. 12–14), și are ca temă „Avicenna și Aristotel – Metafizica vindecării”.

Manifestarea face parte din ciclul de întâlniri culturale și științifice desfășurate sub egida Academiei Române, Filiala Cluj, și propune o reflecție asupra legăturii dintre gândirea filosofică a Antichității și Evului Mediu și preocupările actuale pentru om și sănătate.

Conferința se desfășoară în cadrul programului „Omul integral și cunoașterea integrală”, inițiat de Academia Română.

