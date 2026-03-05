Conferința „Tâlcuirea Noului Testament”, ediția a XIII-a, la Bistrița

Credincioșii sunt invitați marți, 10 martie 2026, de la ora 18:00, la Palatul Culturii din Bistrița, la o nouă ediție a întâlnirii duhovnicești „Tâlcuirea Noului Testament”, eveniment care se desfășoară în a treia săptămână a Postului Mare.

Invitații acestei ediții sunt părintele arhimandrit Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula, și părintele ieromonah Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa, care vor vorbi despre înțelegerea și aprofundarea cuvintelor Mântuitorului din Sfânta Scriptură.

Întâlnirea face parte din ciclul de conferințe „Tâlcuirea Noului Testament”, ajuns anul acesta la ediția a XIII-a, și își propune să ofere celor prezenți prilejul unei seri de reflecție și dialog duhovnicesc, pornind de la tâlcuirea textelor Noului Testament.

Evenimentul se adresează tuturor celor care doresc să citească sau să înțeleagă mai bine Noul Testament și să se apropie, prin cuvânt și rugăciune, de învățătura Mântuitorului.

Întâlnirea este organizată de Asociația OTBis și Asociația Culturală Transylvania Byzantica, în parteneriat cu Asociația Candela Oașei, Mănăstirea Nicula și Mănăstirea Oașa.

📍 Palatul Culturii Bistrița

📅 Marți, 10 martie 2026

🕕 Ora 18:00