Conferința „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!”, organizată de Instituția Prefectului – Județul Cluj

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat vineri, 24 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, la conferința „Violența nu este iubire! Spune STOP violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!”.

Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului – Județul Cluj, sub coordonarea doamnei prefect Maria Forna, s-a desfășurat în Sala de Conferințe a stadionului Cluj Arena, începând cu ora 14:00.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai instituțiilor civile și militare, ai cultelor religioase și ai societății civile, care au transmis un mesaj comun împotriva oricărei forme de violență, reafirmând importanța respectului, demnității și conviețuirii pașnice în viața comunității.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a făcut un apel ferm la iubirea și protejarea aproapelui. Ierarhul a subliniat că violența reprezintă un păcat care trebuie înlăturat din comportamentul și atitudinile credincioșilor: „Dacă am fi creștini adevărați, violența nu ar mai avea loc”, a spus ierarhul, arătând că Hristos este Domnul păcii și a venit să aducă pacea în lume.

De asemenea, alocuțiuni au fost rostite de mai mulți reprezentanți ai instituțiilor participante, în frunte cu doamna prefect Maria Forna, care, în calitate de gazdă și organizator, a mulțumit tuturor pentru implicare și pentru răspunsul pozitiv la invitația de a se alătura acestei inițiative dedicate combaterii violenței.

„Violența este o rană socială care nu se vindecă prin tăcere, ci prin dialog, solidaritate și acțiune. Este o suferință care lasă urme nu doar pe trup, ci și în suflet, în familie și în întreaga comunitate. Astăzi, suntem aici pentru a spune, împreună, un NU hotărât violenței de orice fel – fizice sau psihologice. Femicidul, forma extremă a violenței împotriva femeilor, reprezintă o tragedie care ne obligă la reflecție și la acțiune concretă. Din păcate, cele aproape 50 de cazuri de femicid înregistrate doar în acest an în România și cele 43 de tentative de omor asupra femeilor nu reprezintă doar statistici, ci adevărate drame sociale. Prin această conferință, ne dorim să deschidem un dialog autentic între autorități, experți, reprezentanți ai cultelor religioase, ai mediului academic și ai societății civile. Este un pas în plus în lupta noastră comună de a transforma durerea în speranță, iar speranța în schimbare reală. Astfel de evenimente ne propunem să le organizăm în tot județul nostru, fie că vorbim de urban sau de rural. Victimele sau potențialele victime trebuie să știe că nu sunt singure în lupta lor. Statul, Biserica, Școala, societatea în ansamblul ei sunt parteneri reali în lupta cu acest flagel. Tocmai din acest motiv, am invitat astăzi reprezentanți ai autorităților locale și centrale, liderii cultelor religioase, reprezentanți ai mediului universitar, avocați, ONG-uri, pentru a prezenta măsurile de sprijin și protecție pentru victimele violenței domestice. Așadar, violența nu este iubire. Este responsabilitatea noastră să o oprim acum – pentru ca mâine să nu fie prea târziu”, a spus doamna prefect Maria Forna.

Potrivit organizatorilor, conferința și-a propus „să aducă în prim-plan problematica violenței domestice și să contribuie la conștientizarea, prevenirea și combaterea acestui fenomen, prin implicarea activă a autorităților, instituțiilor și societății civile”.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Instituția Prefectului – Județul Cluj