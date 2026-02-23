Conferințele duhovnicești „Candele aprinse în așteptarea Învierii”, la Catedrala „Coroana” din Bistrița

La Catedrala „Coroana” din municipiul Bistrița, Piața Unirii nr. 9, va avea loc, în perioada Postului Mare, programul duhovnicesc intitulat „Candele aprinse în așteptarea Învierii – Seri de rugăciune și cuvânt”.

Evenimentul se va desfășura în fiecare vineri, începând cu ora 17:00, și va cuprinde Taina Sfântului Maslu, urmată, de la ora 18:00, de o conferință duhovnicească susținută de profesori de teologie, stareți și duhovnici.

Programul conferințelor este următorul:

• 27 februarie – Pr. Protos. Prof. Grigorie Foltiș, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai

• 6 martie – Pr. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului

• 13 martie – Pr. Arhim. Iustin Miron, starețul Mănăstirii Nicula

• 20 martie – Pr. Prof. Univ. Arhim. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca

• 27 martie – Pr. Arhim. Vasile Crișan, duhovnicul Mănăstirii Dumbrava, județul Alba

• 3 aprilie – Pr. Prof. Univ. Arhim. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai

Organizatorii adresează invitația tuturor credincioșilor care doresc să parcurgă timpul Postului Mare într-un cadru de rugăciune, reflecție și întărire duhovnicească, pregătindu-se pentru bucuria Învierii Domnului.