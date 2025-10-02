Conferințele preoțești de toamnă din Arhiepiscopia Clujului au debutat în Protopopiatul Huedin | 2025

În perioada 2 octombrie – 13 noiembrie 2025, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, se desfășoară conferințele preoțești de toamnă, având ca temă generală „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. În cadrul acestora este evocat în mod deosebit Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat anul trecut, alături de alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea.

Prima conferință de toamnă din acest an a avut loc joi, 2 octombrie, și i-a reunit pe clericii din Protopopiatul Huedin. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, săvârșit în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Protopopiatului Huedin, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul.

În continuare, în sala de ședințe a protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri pastorale. Totodată, a subliniat tema omagială a anului 2025, proclamat „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit, de asemenea, un scurt cuvânt duhovnicesc.

Invitatul permanent al conferințelor de toamnă din acest an, pr. lect. univ. dr. Răzvan Perșa – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autorul volumului biografic „Părintele Liviu Galaction Munteanu. O biografie documentară”, a susținut o prelegere despre viața și jertfa Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, canonizat anul trecut împreună cu alți 15 sfinți români, părinți duhovnici și mărturisitori din secolul al XX-lea. Fiind prezent în Protopopiatul Huedin, pr. lect. Răzvan Perșa a realizat și o analogie între martiriul Sfântului Liviu Galaction, care a trecut la cele veșnice la 8 martie 1961, în închisoarea Aiud, în urma tratamentului inuman aplicat de regimul comunist, și cel al protopopului erou și martir Aurel Munteanu, de la a cărui jertfă s-au împlinit anul acesta 85 de ani, acesta fiind ucis la 10 septembrie 1940 de trupele horthyste care au ocupat Ardealul.

„Conferința de astăzi a încercat să evidențieze personalitatea Părintelui Liviu Galaction Munteanu, a cărui viețuire se întrepătrunde cu perioadele cele mai întunecate ale secolului al XX-lea din România, precum și faptul că viața sa reprezintă un exemplu al rezistenței duhovnicești în fața dușmanilor exteriori și interiori ai Bisericii. Părintele Liviu Galaction Munteanu nu a fost un martir al Bisericii doar din pricina unei neșanse de a nu fi supraviețuit în închisoare, ci martirajul său se constată prin educația, felul de a fi, de a viețui și de a se raporta la Adevăr, până la moartea martirică în închisoarea din Aiud. Întreaga sa viață reprezintă un testament al credinței neclintite și al rezistenței împotriva opresiunii de multe feluri. Totodată, am încercat să evidențiez, prin conferința de astăzi, faptul că viețuirea Sfântului Liviu Galaction trebuie să inspire și să educe generațiile actuale și viitoare asupra importanței păstrării memoriei istorice și a verticalității duhovnicești și intelectuale în vremuri de opresiune, chiar cu prețul propriului martiraj”, a subliniat pr. lect. Răzvan Perșa.

Conferința semestrială s-a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale formulate de cei doi ierarhi clujeni, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Huedin, preotul Dan-Ionuț Lupuțan, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

Cu acest prilej, părintele Rodilă Dumitru, de la Parohia Căpușu Mic, a fost felicitat și i s-au adus mulțumiri pentru bogata activitate pastorală și duhovnicească desfășurată în cei 42 de ani de slujire sacerdotală, acesta retrăgându-se la pensie începând cu data de 1 noiembrie 2025.

Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în fiecare an, primăvara și toamna, în cele nouă protopopiate ale Eparhiei: Cluj-Napoca, Cluj I, Gherla, Dej, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean. Anul acesta, la conferințele de primăvară, tema întâlnirilor a fost legată de „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române”, iar la conferințele de toamnă este abordat cel de-al doilea subiect din tematica propusă de Patriarhia Română pentru anul 2025: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

În perioada următoare, conferințele de toamnă se vor desfășura în următoarele protopopiate: Beclean (7 octombrie), Gherla (30 octombrie), Cluj-Napoca și Cluj I (4 noiembrie), Bistrița (6 noiembrie), Dej (10 noiembrie), Năsăud (11 noiembrie) și Turda (13 noiembrie).

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Lonay Arthur / Protopopiatul Huedin