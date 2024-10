Conferințele preoțești de toamnă din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș și instalarea noului protopop al Sătmarului

Miercuri, 16 octombrie 2024, de la ora 10:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat conferința preoțească de toamnă cu preoții din Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș la Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare.

Evenimentul duhovnicesc a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul și a Slujbei Tedeumului, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

„Cea de-a doua conferință preoțească de toamnă are loc la Satu Mare și reunește preoții din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, în total 180 de Părinți de la Sfintele Altare din toate comunitățile din județul Satu Mare, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Conferința, așa cum am putut vedea și ieri, are titlul „Hristos – vindecătorul trupurilor și al sufletelor noastre”, sau „Tămăduitorul trupurilor și al sufletelor noastre”. Este despre bolnavii pe care Biserica, prin lucrarea ei pastoral misionară, prin lucrarea ei sfințitoare, prin rugăciunile ei în comuniune se roagă și îngrijește pe cei bolnavi. În special, Părinții Bisericii, în acest An omagial al îngrijirii bolnavilor sau a persoanelor bolnave au săvârșit Taina Sfântului Maslu împreună în mai multe comunități, făcând prin rotație Taina Sfântului Maslu în grupuri de 7 preoți în toate comunitățile unde au păstorit și apoi, în mod special, la spitalele din județ, la toate unitățile medicale au săvârșit Taina Sfântului Maslu, sigur, cu acordul autorităților și cu acordul și la solicitarea conducerii spitalelor, toți sunt creștini și se bucură când Biserica este aproape de cei în nevoi, de cei în suferință, de cei abandonați și de cei bolnavi, de cei singuri, ca, la urmă pastorația preotului este despre suferința umană. Cea mai credibilă pastorație este atunci când preotul nu doar că vorbește și slujește frumos, ci împlinește ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel: „Dacă ați vorbi în limbile îngerilor și ale oamenilor, dar dragoste nu am nimic nu sunt”. Deci, dragostea este măsura zidirii preoțești mai cu seamă în lumea aceasta tulburată de război și de ură, de neînțelegeri, de indiferență, de egoism și de izolare. Ori Biserica lui Hristos tocmai acest lucru îl face: aduce pe toți în comuniune. Preoții vin cu bucurie la conferință, se întâlnesc din toate protopopiatele. Am așezat această tradiție să reunim mai multe protopopiate, ca să fie mai mulți preoți la conferință, pe de altă parte să se întâlnească și fac prin rotație și-n Maramureșul Voievodal și-n Satu Mare, o dată în Satu Mare, o dată la Carei, o dată la Oaș, își asumă protopopii din teritoriu responsabilitatea să organizeze conferințele. Și astăzi se deplasează preoții din Satu Mare în Țara Oașului sau cei din Carei în Țara Oașului sau cei din Țara Oașului în Satu Mare sau la Carei. Este și un schimb de experiență pastorală și o întâlnire frumoasă și o comuniune sobornicească. Până la urmă, noi suntem Biserică sobornicească. Este o întâlnire sobornicească a preoțimii cu Ierarhii. Întotdeauna am rânduit cu Preasfințitul Timotei Sătmăreanul să săvârșească Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înainte de conferințele preoțești, să punem începutul cel bun, rugăciunea și mulțumirea adusă lui Dumnezeu. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această frumoasă lucrare a preoțimii noastre în slujba comunităților și în slujba persoanelor în suferință, care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și mai cu seamă de ajutorul nostru, al slujitorilor lui Dumnezeu”.

Pr. Adrian Morar, directorul serviciilor socio-medicale:

„În conferința alcătuită cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Iustin, am tratat teme precum sănătatea primordială a omului în Rai, apariția bolii, dar cel mai important capitol fiind lucrarea de răscumpărare și de tămăduire a firii omenești realizate de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La îndemnul Preasfințitului Părinte Iustin, desigur, am vorbit și despre rolul Bisericii în această lucrare de tămăduire și a preotului de astăzi, care trebuie să se aplece cu foarte multă atenție asu1pra celui în suferință și bolnav, acordându-i astfel, atenția cuvenită unuia care are nevoie de acest ajutor și sprijinindu-l, prelungind astfel lucrarea lui Hristos în lume și asupra celui care se află în suferință.”

Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul de Oaș:

„Ne-am reunit toți preoții din județul Satu Mare, mai exact din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, participând la conferința de toamnă dedicată Anului omagial al îngrijirii și pastorației bolnavilor. Conferința fiind precedată de slujirea Sfântei și Dumnezeieștii Liturghii Arhierești de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, respectiv prezidată a ceastă conferință de Întâistătătorul Eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Reiterez cuvintele Preasfințitului Părinte Iustin „pastorația preoților este despre suferință”, adică dincolo de vorbe, dincolo de predică, de cuvânt, slujirea preotului este despre suferința aproapelui. Prezența lui alături de cei care suferă sufletește și, desigur, trupește. Slujirea bolnavilor înseamnă slujirea lui Hristos și viceversa, care slujește pe Hristos, în mod obligatoriu trebuie să slujească aproapelui și să de îngrijească de bolnavi. De altfel, slujirea unui preot cuprinde aceste două dimensiuni, slujirea pe verticală, slujirea lui Dumnezeu și pe orizontală slujirea aproapelui. Și în cadrul Protopopiatului Oaș, ca și în celelalte protopopiate, preoții au fost rugați, cu precădere în acest an, să actualizeze toate datele și informațiile privind persoanele din parohie, acele persoane, care, indiferent de vârstă, indiferent de gen și de ocupația personală, sunt persoane care nu se pot deplasa, au anumite neputințe, au anumite probleme care nu permit participarea fizică la viața Bisericii, dar fiind persoane din Biserica lui Hristos, preoții sunt datori să-i cerceteze cât se poate de des și le fie alături. Și în spitalul regional din ținutului Oașului, din Țara Oașului, avem ca și celelalte spitale din Satu Mare, avem câte un preot caritabil prezent șapte zile din șapte, la orice oră este nevoie, acolo, unde este alături de cei în suferință în boală, se roagă alături de ei, îi întărește sufletește și, desigur, se ostenesc ca să le mângâie suferințele și să le fie alături.”

Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei:

„Anul 2024 a fost declarat de către Patriarhia Română Anul omagial al îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al sfinților doctori fără de arginți. Tema conferinței de astăzi, cu titlul „Hristos – doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”, susținută de către Părintele Adrian Morar ne-a conștientizat pe fiecare dintre noi preoții că suntem chipul lui Hristos, fiind doctori și tămăduitori ai sufletelor și trupurilor care ne-au fost dați întru păstorire. Putem afirma acum, când ne mai desparte puțin timp până la sfârșitul anului acestuia, că în Protopopiatul Carei s-a implementat proiectul eparhial al săvârșirii Tainei Sfântului Maslu în spitalele din cuprinsul protopopiatului. De asemenea, în majoritatea parohiilor preoții au săvârșit Taina Sfântului Maslu. De fapt, Taina Sfântului Maslu este o adevărată lecție atât pentru cel aflat în suferință, cât și pentru cel care dorește să îl ajute pe cel aflat în suferință. Taina Sfântului Maslu, chiar în prima epistolă din cadrul Sfântului Maslu se încheie cu îndemnul: „Mărturisiți-vă unuia altuia păcatele și rugați-vă unul pentru altul, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului”. Am avut bucuria în acest an, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, să deschidem, la centrul protopopiatului nostru, un centru de zi pentru persoane vârstnice, care a fost pus sub ocrotirea Maicii Domnului.”

În timpul conferinței, Preasfințitul Părinte Iustin a transmis mai multe îndrumări pastoral-misionare, social-filantropice, teologice și culturale preoților prezenți, pentru ca să devină adevărați păstori de suflete și uni samarineni.

Miercuri, 16 octombrie 2024, la finalul conferinței preoțești cu preoții din Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a instalat pe preacucernicul părinte Gabriel Gorgan în funcția de protopop al Sătmarului.

Părintele Gabriel – care succede protopopului Ioan Socolan, ieșit la pensie și care a ocupat această funcție timp de 20 de ani – este slujitor la biserica cu hramul „Sfinții împărați Constantin și Elena” din Satu Mare, o biserică nouă, monumentală, ridicată pe malul Someșului de părintele Ioan Socolan dimpreună cu credincioșii.

Text: Andrei Fărcaș – Redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Foto: Arhid. Vasile Pop – consilier eparhial pentru protocol