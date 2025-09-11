Conferințele „Sub Semnul Icoanei” continuă la Mănăstirea Nicula

Conferințele din seria „Sub Semnul Icoanei” ajung la cea de-a VII-a ediție, fiind incluse în programul Școlii de iconografie „Privire în adânc”, desfășurate la Mănăstirea Nicula, în perioada 14–24 septembrie 2025.

Primele două întâlniri vor avea loc luni, 15 septembrie și marți, 16 septembrie, între orele 19:00–21:00, și vor fi dedicate analizei picturii murale deosebit de valoroase din bisericile istorice ale Macedoniei, vizitate anul acesta în excursia de studiu a membrilor Grupului SEMNE.

La conferință vor lua parte:

Ierom. Pantelimon Susnea

Arhid. Lector Univ. Dr. Nicolae-Bradu Balan

Prof. Univ. Dr. Ștefan Ionescu-Berechet

Participarea se face prin completarea formularului disponibil AICI.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de icoană și tradiție bizantină să ia parte la aceste seri de reflecție și dialog teologic-artistic.