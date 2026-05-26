Confluențe muzicale europene | Geanina Simion

În ultima zi a lunii mai, muzica va deveni mai mult decât o punte între culturi și oameni, în cadrul proiectului amplu „Confluențe muzicale europene”, inițiat de Romanian Chamber Orchestra. Despre acest demers artistic de anvergură europeană ne-a fost prezentat de Geanina Simion, expert PR și comunicare al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

În cadrul discuției au fost prezentate concertul extraordinar pe care prestigiosul ansamblu de elită Romanian Chamber Orchestra îl va susține la Cluj-Napoca, duminică, 31 mai, în Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, precum și dimensiunea internațională a proiectului, desfășurat în contextul special al Anului Cultural România–Italia 2026.

Sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea și avându-l ca solist pe pianistul Daniel Ciobanu, concertul extraordinar de la Cluj propune publicului meloman, dar și iubitorilor de muzică, un repertoriu de mare rafinament, cu lucrări semnate de Giuseppe Verdi, Leoš Janáček, Dinu Lipatti și George Enescu. Programul oferă un dialog muzical de mare sensibilitate și profunzime, menit să evidențieze legăturile culturale dintre România, Italia și Europa, în ansamblul său.

Dialogul din studio a evidențiat, totodată, prietenia culturală dintre România și Italia, celebrată prin acest proiect generos, care va continua în Italia, la Palermo, în data de 3 iunie, dar și pe alte importante scene europene, promovând excelența muzicală românească și apropierea dintre oameni prin puterea și bucuria pe care arta muzicală le oferă tuturor.