Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Bistrița-Năsăud | 2025

Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Bistrița-Năsăud a avut loc luni, 10 noiembrie 2025, la Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul întâlnirii au fost analizate activitățile educaționale și de formare religioasă a elevilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost întâmpinat cu multă bucurie de elevii și doamnele profesoare de la Școala Primară „Sfântul Stelian”, cărora le-a oferit iconițe cu Maica Domnului și i-a binecuvântat pe fiecare în parte.

Consfătuirea s-a desfășurat în sala de festivități a școlii și a fost prezidată de Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. În deschiderea întâlnirii, ierarhul a rostit un cuvânt de binecuvântare și le-a adresat cadrelor didactice câteva sfaturi duhovnicești, subliniind importanța misiunii unui dascăl de vocație, în special a profesorului de religie. De asemenea, l-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, de la Cluj, recent canonizat, care a murit pentru ora de Religie, fiind prigonit de regimul comunist.

În cadrul întâlnirii, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat și premiat pe cei 24 de elevi olimpici din județul Bistrița-Năsăud (ciclul gimnazial și liceal) care, în anul școlar 2024–2025, au obținut premii și mențiuni la Olimpiada de Religie, fazele județeană și națională. Nu au fost uitați nici cei 20 de profesori care i-au pregătit.

În semn de apreciere pentru munca și efortul depus în promovarea educației religioase, din partea Părintelui Mitropolit Andrei, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, iar elevii au primit și premii în bani.

În continuare, alocuțiuni au rostit protopopul de Bistrița, preotul Marius Pintican, și managerul Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița, preotul Tudor Mudure.

Întâlnirea a fost moderată de inspectorul școlar pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, pr. prof. Adrian Cherhaț, care a prezentat câteva aspecte de ordin administrativ.

După încheierea evenimentului, ierarhul a vizitat sediul instituției de învățământ și a luat act de destinația încăperii în care, în viitorul apropiat, va fi amenajat paraclisul școlii, cu hramul „Sfântul Stelian”.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului