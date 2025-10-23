Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Cluj | 2025

Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Cluj a avut loc joi, 23 octombrie 2025, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cadrul întâlnirii au fost analizate activitățile educaționale și de formare religioasă a elevilor și au fost prezentate noile planuri cadru pentru liceu.

Ședința de lucru s-a desfășurat în aula facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, începând cu ora 16:00, și a fost deschisă de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care a rostit un cuvânt de binecuvântare și le-a adresat cadrelor didactice îndemnuri duhovnicești, subliniind importanța misiunii unui dascăl de vocație, în special a profesorului de religie, pornind de la faptul că Dascălul cel Mare este Mântuitorul Iisus Hristos.

De asemenea, i-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj, recent canonizat, care a murit pentru ora de Religie, fiind prigonit de regimul comunist, precum și pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, invitatul special al întâlnirii, a susținut o prelegere pe tema „Cum să împărtășim elevilor credința în Hristos”, oferind nouă principii și metode după care să se ghideze profesorii în transmiterea credinței.

Ierarhul a subliniat că învățarea credinței creștine în școală cere un stil pedagogic adaptat vârstei și capacității de recepție și asumare a elevilor, arătând că „cel mai important este ca, la sfârșitul orei de Religie, elevii să iasă din clasă cu inima deschisă și dornică de a-L cunoaște și iubi pe Dumnezeu”.

Alocuțiuni au mai rostit consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului – preotul Cornel Coprean, precum și inspectorul școlar pentru disciplina religie din cadrul ISJ Cluj, preotul prof. Marian Sidon, care a prezentat mai multe aspecte de ordin administrativ.

Au fost prezentate precizări privind noua lege a învățământului preuniversitar, noile planuri cadru pentru liceu, aplicarea curriculumului național, proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2025-2026 și formarea continuă a profesorilor de religie. De asemenea, au fost aduse în discuție proiecte și acțiuni viitoare, programele școlare actuale, organizarea cercurilor metodice, precum și organizarea și desfășurarea competițiilor școlare specifice disciplinei Religie etc.

La consfătuire au participat cei peste 150 de profesori de religie din județul Cluj, atât cei care predau religia ortodoxă, cât și profesorii tuturor confesiunilor existente la nivelul județului Cluj.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului