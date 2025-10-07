Consiliul Județean a demarat asfaltarea drumului Chiuiești – Mănăstirea Cășiel

În cadrul lucrărilor de întreținere aflate în derulare pe drumul județean DJ 182E Chiuiești – Mănăstirea Cășiel, Consiliul Județean Cluj a demarat asfaltarea sectorului de drum în lungime de 1,85 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 5+000 și 6+850. Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează un sector în lungime de peste șapte kilometri, de la kilometrul 0+000 la kilometrul 7+027.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Este un drum important mai ales pentru locuitorii din această zonă și comunitățile apropiate pentru care lăcașul de cult Mănăstirea Cășiel, ctitorită acum 260 de ani, este mai mult decât o simplă destinație”.

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate, executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor, aducerea la profil și completarea acostamentelor, refacerea terasamentelor deteriorate, ridicarea la cote a căminelor carosabile existente cu plăci prefabricate și refacerea timpanelor deteriorate, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea mecanizată a șanțurilor și a rigolelor.

De asemenea, vor fi executate lucrări locale de corecții ale albiei prin realizarea de gabioane, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, montarea de parapete metalice și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete, precum și lucrări de așternere de covor asfaltic.