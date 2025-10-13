Consiliul Județean a scos la licitație lucrările de reabilitare, restaurare și conservare a parcului și a împrejmuirii Ansamblului “Octavian Goga” din Ciucea

Consiliul Județean Cluj a scos la licitație contractul privind execuția lucrărilor de reabilitare, restaurare, consolidare și conservare a parcului și a împrejmuirii Ansamblului “Octavian Goga”, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii de turism la Muzeul “Octavian Goga” din Ciucea”.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Cât de curând, județul Cluj se va bucura de un nou complex arhitectural restaurat la cele mai înalte standarde, pus în valoare cu ajutorul fondurilor europene. Fiecare intervenție propusă va contribui în mod semnificativ la redobândirea strălucirii și a frumuseții de odinioară a acestei bijuterii arhitecturale a Clujului și a întregii Transilvanii, un loc cu o valoare aparte și o semnificație specială pentru toți românii.”

Cu o valoare totală estimată de 25.260.327,32 lei, fără TVA, lucrările vor fi achiziționate în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, câștigat de către forul administrativ județean.

Prin intermediul proiectului se urmărește restaurarea – conservarea și modernizarea parcului din cadrul ansamblului și a împrejmuirilor acestuia. În acest scop, vor fi executate lucrări ce constau în reabilitarea împrejmuirilor existente din zidărie de piatră, reabilitarea porților și a balustrăzilor din elemente de fier forjat, restaurarea porții principale de acces, plombarea zidurilor de sprijin existente și realizarea de noi ziduri de sprijin în zona de amfiteatru în aer liber. De asemenea, vor fi reamenajate căile de circulație și se vor realiza amenajări peisagistice noi, instalații de irigat, instalații de iluminat arhitectural, parcul urmând să fie dotat și cu elemente de mobilier urban și loc de joacă.

Totodată, vor fi amenajate zone de odihnă și spații de primire, precum și un spațiu multifuncțional, care va permite amenajarea unei scene temporare în aer liber. Amenajările peisagistice vor urmări punerea în valoare a clădirilor din cadrul ansamblului muzeal, dar și a parcului, respectiv conservarea fondului vegetal existent.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până în data de 11 noiembrie 2025, ora 15.00, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate – preț. Durata contractului este de 24 de luni.

Reamintim, în acest context, faptul că, pentru a restaura și pune în valoare întreg complexul muzeal de la Ciucea, forul administrativ județean mai are în derulare un proiect cu finanțare europeană pentru „Restaurarea, consolidarea și conservarea Ansamblului „Octavian Goga” din comuna Ciucea”. Prin intermediul acestui proiect se urmărește reabilitarea, restaurarea și punerea în valoare a Clădirii Castel, reabilitarea Mausoleului „Octavian Goga”, a Casei Ady Endre, precum și a anexelor acesteia, a Casei Albe, a Casei de pe stâncă, reabilitarea și refuncționalizarea Teatrului de vară în pavilion de primire, reabilitarea Cabinei poartă de lemn, reabilitarea mausoleului temporar ș.a.

Cele două proiecte cu finanțare europeană care vizează redarea strălucirii întregului complex muzeal de la Ciucea, finanțate în cadrul Programului Regional Nord Vest 2021 – 2027, însumează nu mai puțin de 79.413.615 lei.