Consiliul Județean Cluj a alocat suplimentar peste 18 milioane de lei pentru instituții sanitare și culturale clujene

Reunit în ședință ordinară joi, 30 octombrie 2025, Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și inițiatorul proiectului de hotărâre: „Sumele importante alocate de noi vor contribui la derularea, în cele mai bune condiții, a activității instituțiilor subordonate și a proiectelor de investiții gestionate de acestea”.

Astfel, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase i-a fost suplimentat bugetul cu suma de 6.823.300 lei, în vederea derulării mai multor proiecte, printre care și Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA.

De asemenea, 83.000 lei au fost alocați Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, în vederea implementării unui proiect de înființare a unei capacități de producție și stocare a energiei electrice din sursa solară, pentru acoperirea consumului propriu al spitalului.

În ceea ce privește domeniul cultural, a fost cuprinsă în buget suma de 243.510 lei, alocată Muzeului Etnografic al Transilvaniei în vederea derulării unui proiect din fonduri externe nerambursabile pe programul Erasmus+.

Nu în ultimul rând, din impozitul pe venit cuvenit bugetelor locale, Consiliul Județean Cluj a repartizat 11.092.000 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole aflate în subordine, respectiv Filarmonica de Stat “Transilvania” Cluj și Teatrul de Păpuși “Puck”.