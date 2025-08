Locul I în Romania! – Consiliul Județean Cluj, premiat de Comisia Europeană pentru reușita implementării proiectului Ghișeul Unic. Aplicația s-a calificat pentru competiția europeană

Consiliul Județean Cluj a fost înștiințat de Comisia Europeană că este câștigătoarea fazei naționale a concursului „Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene (EEPA) 2025”, secțiunea „Sprijinirea tranziției digitale„, pentru reușita implementării proiectului Ghișeul Unic .

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Este o reușită remarcabilă a instituției pe care o conduc, dar și o recunoaștere internațională a succesului proiectului Ghișeul Unic, inițiat în urmă cu circa trei ani. Iată că am pornit de la zero în 2022 și am ajuns azi la peste 50 de documente complet digitalizate, ceea ce ne face lideri ai digitalizării la nivel național. Ne bucurăm extrem de mult că imensa munca depusă în tot acest timp este apreciată acum și de Uniunea Europeană. Felicit pe această cale toți angajații Consiliului Județean Cluj implicați în proiect!”