Consiliul Județean Cluj sprijină finalizarea lucrărilor de construire a clădirii Mănăstirii Nicula

Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesară continuării și finalizării lucrărilor de edificare a clădirii Mănăstirii din localitatea Nicula, comuna Fizeșu Gherlii.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Deși construirea clădirii Mănăstirii Nicula a început acum mai bine de 20 de ani, lucrările au suferit întârzieri și întreruperi, cauzate, în principal, de lipsa fondurilor necesare. Îmi doresc ca autorizația emisă de noi să contribuie la finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor ce vizează această Sfântă Mănăstire emblematică pentru ortodoxia românească”.

Până în prezent au fost executate doar o parte din lucrările autorizate anterior, respectiv structura de rezistență, șarpanta și învelitoarea, dar și o parte din finisaje. Pentru integrală finalizare a lucrărilor, noua autorizație de construire emisă de Consiliul Județean Cluj va permite continuarea lucrărilor de realizare a finisajelor interioare și exterioare, dar și realizarea amenajărilor interioare, respectiv a instalațiilor.

Lucrările rămase de executat, cu o valoare estimată de peste 4.000.000 de lei, sunt eșalonate pe o durată de 24 de luni.