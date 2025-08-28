Consiliul Județean susține Via Mariae (Calea Mariei)

Prin sprijinirea traseelor de pelerinaj și drumeție, forul județean promovează valorificarea patrimoniului cultural și religios clujean și integrarea acestora în circuitul național și european

Consiliul Județean Cluj va dezbate, în cadrul ședinței ordinare ce va avea loc în data de 29 august a.c., un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Cluj și Asociația Via Mariae-Filiala Cluj, în vederea promovării traseului Via Mariae în județul Cluj.

Via Mariae sau „Calea Mariei” este o rețea de trasee de pelerinaj și drumeție care leagă sanctuarele dedicate Fecioarei Maria din Europa Centrală. Această rută străbate și România, de la granița cu Ungaria și până la Putna, traversând nu mai puțin de 10 județe, inclusiv Clujul.

Pe teritoriul județului Cluj principalul obiectiv religios este Mânăstirea Nicula, ruta clujeană a Via Mariae cuprinzând însă mai multe obiective turistice și religioase: mânăstiri și biserici ortodoxe, catolice și reformate, castele, cetăți, muzee, statui, rezervații naturale, etc.

„Via Mariae este mai mult decât o cale de pelerinaj, constituind o foarte bună oportunitate de a promova și dezvolta turismul religios și cultural, prin intermediul zecilor de obiective incluse în traseu. Turiștii care îl vor străbate vor avea parte de o experiență cu adevărat aparte și vor contribui, la rândul lor, la dezvoltarea economiei locale și a comunităților”, a declarat domnul Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și inițiatorul acestui proiect de hotărâre.

Obiectivele principale ale acestui parteneriat vizează promovarea turismului în județul Cluj și atragerea pelerinilor și turiștilor, prin dezvoltarea infrastructurii specifice traseului, respectiv marcarea și întreținerea rutei, dar și demararea procedurilor de avizare oficială a Via Mariae ca traseu turistic și spiritual.

Via Mariae este o inițiativă internațională lansată în anul 2007. Cu un traseu în lungime de circa 1400 de kilometri, ruta traversează șapte țări – Austria, Ungaria, Slovacia, Polonia, Croația, Bosnia și Herțegovina și România. La baza acestei inițiative a stat dorința de cinstire a Sfintei Maria de către popoarele din Europa Centrală, unind locurile mariane precum și valorile istorice și culturale aflate de-a lungul său. Calea Mariei este, așadar, o rețea de trasee turistice și de pelerinaj, care sistematizează valorile religioase din această regiune, un drum al reconcilierii, al spiritualității și al unității între popoare și confesiuni religioase.