Copiii din Așezământul „Sfântul Onufrie” întâmpină primăvara cu mărțișoare

Copiii din Așezământul „Sfântul Onufrie”, împreună cu voluntarii, au pregătit mărțișoare realizate cu grijă și bucurie, vestind sosirea primăverii.

Prin această inițiativă, cei mici doresc să aducă zâmbet și lumină în sufletele celor care aleg să îi susțină.

Mărțișoarele vor putea fi găsite în 1 martie 2026 la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești și la Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, Str. Meteor

De asemenea, mărțișoarele sunt disponibile permanent la Așezământul „Sfântul Onufrie”, Str. Mănăstirii nr. 1.

Prin gestul simplu al oferirii unui mărțișor, fiecare dintre noi poate susține activitatea așezământului și poate contribui la bucuria copiilor.