Copiii din parohiile Manic, Chețiu și Bozieș, într-o tabără de zi la Mănăstirea Nușeni

La Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din Nușeni, zeci de copii și adolescenți din parohiile Manic, Chețiu și Bozieș au participat, la finalul vacanței de vară, la o tabără de zi desfășurată sub genericul „Lumină – Joc – Gândire – Bucurie”. Evenimentul a oferit tinerilor rugăciune, jocuri, ateliere creative și activități în aer liber, într-un cadru de bucurie și comuniune.

Participanții, cu vârste între 7 și 16 ani, au început ziua cu rugăciunea de dimineață, urmată de jocuri de cunoaștere și ateliere tematice. Programul a inclus concursuri biblice, drumeții prin pădure pe cărarea icoanelor din jurul mănăstirii, momente sportive și chiar o dezbatere pentru adolescenți cu tema „ChatGPT – prieten sau pericol?”, menită să îi ajute să reflecteze asupra lumii digitale și asupra modului în care tehnologia poate fi folosită cu discernământ.

Un moment aparte al taberei a fost întâlnirea cu părintele Damaschin Grigoriatul, venit din Sfântul Munte Athos, care le-a împărtășit copiilor din bogata sa experiență misionară în Africa.

Organizatorii au adresat mulțumiri arhimandritului Paisie, starețul Mănăstirii „Sfântul Prooroc Ilie” din Nușeni, pentru găzduirea călduroasă și sprijinul oferit, precum și voluntarilor și obștii monahale, care s-au implicat cu dăruire în buna desfășurare a evenimentului. Tabăra a fost coordonată de părintele Paul-Andrei Mucichescu, de la Parohia Manic, și părintele Andrei Ierima, de la Parohia Chețiu și Bozieș, împreună cu doamna preoteasă Ana-Valeria Ierima și un grup de voluntari.

Ziua s-a încheiat cu rugăciune de mulțumire și momente de bucurie împărtășită, confirmând încă o dată actualitatea cuvintelor Mântuitorului:

„Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu.” (Marcu 10,14)