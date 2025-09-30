Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, câștigător al Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”

Corul „Adoremus Dominum” din Cluj-Napoca, laureat al Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, a susținut marți concertul final pe scena Palatului Patriarhiei din București.

Ansamblul aparține Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” și a obținut premiul I la categoria „Coruri de voci egale”, aducând încă o dată în prim-plan excelența școlii muzicale și teologice clujene.

Concertul s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” și a reunit toate corurile câștigătoare ale ediției: pe lângă clujenii de la „Adoremus Dominum”, au evoluat Corul Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galați și Corala Catedralei Arhiepiscopale și Mitropolitane din Târgoviște. Deschiderea a fost făcută de Grupul Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă.

La final, câștigătorii celor două secțiuni – interpretare și compoziție – au primit Diploma Festivalului, premii în bani și cărți, distincțiile fiind oferite de pr. prof. univ. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal.

Bucuria mărturisirii lui Hristos

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la eveniment, i-a felicitat pe câștigătorii festivalului și a adresat un cuvânt intitulat „Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească”.

„Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, prilej de recunoștință față de Dumnezeu și de reflecție asupra rolului Bisericii noastre în viața poporului român”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a subliniat că muzica bisericească îi cheamă pe oameni la preamărirea lui Dumnezeu.

„Ea poartă în sine bucuria mărturisirii lui Hristos Cel răstignit și înviat pentru mântuirea lumii, cultivând recunoștința pentru darurile primite de la Dumnezeu”.

„Primul patriarh al României, Miron Cristea, a acordat o atenție deosebită cântării liturgice, înființând – în ziua de 5 martie 1928 – Academia de muzică religioasă, cu scopul de a conserva, dezvolta și promova patrimoniul psaltic tradițional, înscriindu-l în circuitul mai larg al artei sacre și al culturii europene”, a evidențiat Părintele Patriarh Daniel.

Despre festival

Festivalul-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ajuns anul acesta la ediția a XVII-a, are două secțiuni: interpretare și compoziție. Se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale, precum și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română.

Obiectivele sale sunt preamărirea lui Dumnezeu prin muzica bisericească, promovarea patrimoniului muzical tradițional, susținerea interpretării autentice și apropierea publicului larg de frumusețea cântării liturgice.

Concertul poate fi urmărit AICI.

Mai multe fotografii AICI.